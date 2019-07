Adeptos pedem a Salvio para ficar no Benfica

Salvio foi um dos protagonistas do arranque dos trabalho do Benfica versão 2019/20. O extremo, que pode estar de saída para os argentinos do Boca Juniors, foi alvo de vários pedidos para que se mantenha na Luz."Fica, Salvio", foram os gritos de vários adeptos presentes no Seixal, que não quiseram perder o início da pré-temporada do clube encarnado.A abertura da ‘oficina’ foi feita em dois palcos: no Seixal e no Estádio da Luz. Na academia, o reforço Caio Lucas, ex-Al Ain, foi mesmo o primeiro jogador a entrar nos portões, batia o relógio as 8 horas.Ainda assim, não conseguiu superar o técnico Bruno Lage, o primeiro a dar a cara na nova temporada do Benfica.Cervi, Taarabt, Nuno Santos, Alfa Semedo, Zé Gomes, Ferro, David Tavares, Conti, Grimaldo, Florentino, Jardel, Gabriel, Pedro Álvaro, Nuno Tavares e Tiago Dantas, por esta ordem, seguiram-se na apresentação matinal no Seixal.No Estádio da Luz, pela manhã, estiveram Jota, Cádiz, Salvio, André Almeida, Krovinovic e Yuri Ribeiro, que rumaram ao centro de treinos no período vespertino.Chiquinho, que regressa do Moreirense, também foi presença notada.Vlachodimos, Rúben Dias, Pizzi, Rafa, Samaris, Seferovic, Fejsa e Zivkovic estiveram ausentes, devidamente autorizados, em virtude da presença nos compromissos das respetivas seleções.Jonas, que irá terminar a carreira, também tem autorização para regressar a Lisboa mais tarde.Chiquinho esteve presente no primeiro dia de pré-época, no Caixa Futebol Campus. O médio foi recomprado ao Moreirense por 4,5 milhões de euros. O jogador, de 22 anos, assinou por cinco temporadas com os encarnados.