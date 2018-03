Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos portistas querem manter Casillas

“Vamos ver o que acontece”, diz guardião, que acaba contrato em junho.

Por João Pedro Óca e Sérgio Pereira Cardoso | 09:03

Os adeptos do FC Porto criaram um movimento que se está a tornar viral nas redes sociais exigindo a renovação de Casillas (36 anos).



Através da hashtag #RenovaCasillas, encontram-se milhares de mensagens de portistas que gostariam de ver o espanhol no clube na próxima época, partilhando o desejo de Pinto da Costa. "Quem não gostaria de continuar com Casillas? Está a demonstrar que é realmente uma mais-valia para qualquer clube. Se é possível ficar? Quando é possível ter mar em Bragança, é tudo possível", disse o presidente do FC Porto em Liverpool.



Casillas também não descarta a hipótese de continuar. "Vamos ver o que acontece. Nunca se sabe", disse à rádio Onda Cero, preferindo centrar atenções no que falta disputar esta época. "O objetivo é vencer o campeonato", disse o espanhol, que termina contrato em junho.



Para já, está tudo em aberto no que toca à continuidade de Casillas, mesmo depois de Francisco J. Marques, diretor de comunicação, ter dado a entender que o guardião irá sair para permitir ao clube poupar cerca de 5 milhões por ano em salários.



"Ainda estou a começar"

"Falta-me crescer, competir, errar e acertar. Ainda estou a começar e a evoluir a cada dia", disse Diogo Dalot, jovem de 18 anos do FC Porto, que se estreou na última terça-feira (com o Liverpool) na Champions. "Era um sonho", assumiu o lateral, que se mostra "tranquilo" apesar do assédio de alguns clubes europeus. O lateral, que tem sido titular na ausência de Alex Telles, por lesão, disse que os dragões vão fazer tudo para serem campeões.