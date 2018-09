Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adolescente de 17 anos torna-se na primeira mulher a vencer na NASCAR Pro Series

Hailie Deegan venceu este sábado no NAPA Auto Parts/Idaho 208, em Meridian, nos Estados Unidos.

Hailie Deegan, de 17 anos, tornou-se na primeira mulher a vencer uma corrida da Nascar K&N Pro Series, com uma vitória na noite de sábado no NAPA Auto Parts/Idaho 208, em Meridian, nos Estados Unidos.



Deegan, filha do consagrado motociclista Brian Deegan, profissional de motocrosse freestyle, assumiu o comando na volta da bandeira branca (última), por troca com o seu companheiro de equipa Cole Rouse, tendo sido a única em que liderou.



Até ao momento, o melhor resultado de Hailie Deegan em provas de 'stock car' tinha sido o segundo lugar, que a piloto da Bill McAnally Racing conseguiu por duas vezes, a última das quais na semana passada.



"Este é o melhor dia da minha vida. Não há nada melhor do que isto. As pessoas não entendem quantos dias, quantas horas investi para chegar aqui. Quanto trabalho para chegar a este momento", disse o adolescente de Temecula, na Califórnia, na linha da meta.



Com o triunfo no NAPA Auto Parts/Idaho 208, Hailie Deegan, de apenas 17 anos, assumiu a liderança da classificação de 'rookie' do ano.