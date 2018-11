FC Porto 1-0 Belenenses

Dragões procuram juntar-se a Benfica e Sporting que já garantiram lugar na próxima eliminatória da Taça. Siga ao minuto.

19:53

12' - Golo do FC Porto. Soares faz o primeiro no Dragão após boa combinação com Corona.



9' - Licá descobre Lucca em zona frontal à baliza de Fabiano mas o remate sai muito por cima.



7' - Dragões tentavam o ataque pela esquerda mas o passe de Alex Telles sai muito forte e acaba no guardião do Belenenses.



6' - Alex Telles tenta colocar a bola mas esta vai diretamente para as mãos de Mika.



5' - Nuno Almeida apita falta à entrada da área do Belenenses.



3' - Corona é hoje o lateral direito dos dragões.



2' - Otávio pedia canto mas o árbitro diz que a bola foi tocada pelo jogador do FC Porto.



1' - Começa a partida.



O FC Porto procura este sábado seguir em frente na Taça de Portugal e juntar-se aos rivais Benfica e Sporting. O Belenenses promete dar luta aos dragões em jogo que começa às 20h45.



Onze inicial do FC Porto: Fabiano, Corona, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Herrera, Óliver, Otávio, André Pereira, Soares e Adrián Lopez.



?Onze inicial / Starting Eleven / Alienación: Fabiano, Corona, Felipe, Éder Militão, Alex Telles, Herrera, Óliver, Otávio, André Pereira, Soares e Adrián Lopez#FCPorto #FCPBEL pic.twitter.com/ovBjbmtDGk — FC Porto (@FCPorto) November 24, 2018



Onze inicial do Belenenses: Mika, Diogo Viana, Gonçalo Silva, Sasso e Reinildo; Eduardo, Nuno Coelho Ljujic e Lucca; Licá e Keita.