Adrien desmente Ricciardi e garante que não tem acordo com candidatos

Médio admite no entanto que foi contactado por vários candidatos.

23:30







Adrien Silva negou esta segunda-feira que tenha acordo com qualquer candidato à presidência do Sporting."Venho por este meio referir que apesar da minha vontade de regressar um dia ao Sporting ser algo que todos saibam, é falso que tenha assumido qualquer tipo decompromisso com qualquer candidato", escreveu o jogador do Leicester nas redes sociais.No entanto, o médio admite que foi contactado por vários candidatos: "Apesar de ter sido contactado diversas vezes por vários candidatos, o meu presidente é só um, chama-se Sporting".