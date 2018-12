Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adrien é hipótese no Sporting mas negócio é muito difícil

SAD vai tentar negociar empréstimo do médio do Leicester, que está na ‘prateleira’.

Por Mário Pereira | 08:57

O Sporting vai abordar o Leicester no sentido de perceber até que ponto o clube inglês está disposto a ceder Adrien Silva, por empréstimo, no mercado de janeiro e até final da época. Esta será uma primeira via a tentar pela SAD leonina antes de recorrer a outras possibilidades de reforço do meio-campo, de forma a colmatar as baixas, por lesão, que afetam esse setor da equipa.



O negócio, contudo, não será fácil. Apesar de Adrien não ser opção de primeira linha na equipa inglesa (não joga na Premier League desde agosto e tem apenas esporádicas aparições em jogos da Taça da Liga), aufere um salário muito elevado para os padrões do Sporting (4,6 milhões por época), pelo que o empréstimo teria sempre de ser com ordenado comparticipado.



A compra está fora de causa: o Leicester pagou pelo jogador 24,5 milhões de euros ao Sporting em 2017. A vontade do jogador também poderá ser determinante, num negócio que seria parecido com o que trouxe Nani do Manchester United para o Sporting em 2104/15.



Com Battaglia fora de combate praticamente até final da época e Wendel inativo durante algumas semanas, a recomposição do miolo é uma questão prioritária em Alvalade.



Até porque ambos os jogadores se lesionaram em momentos em que eram titulares absolutos: o argentino no início de novembro (foi operado ao ligamento cruzado anterior do joelho direito e falha o resto da época) e o brasileiro (que ainda será reavaliado à lesão contraída no joelho esquerdo) no jogo recente com o Desp. Aves.



PORMENORES

Quatro sub-23

Marcel Keizer, treinador do Sporting, chamou quatro jogadores da equipa sub- -23 para o treino de ontem: Diogo Sousa (guarda-redes), Tiago Djaló e Thierry Coreia (defesas) e Bruno Paz (médio).



Vorskla

Com a qualificação para os 16 avos de final garantida, a equipa do Sporting recebe amanhã (20h00) no Estádio José Alvalade, a formação polaca do Vorskla Poltava, para a Liga Europa.



Liga Europa

A equipa do Sporting treina esta manhã pela 10h30 em Alcochete. Às 15 horas, o treinador Marcel Keizer e um jogador fazem o lançamento do jogo da Liga Europa no auditório do Estádio José Alvalade.