Adrien Silva está "devastado" com acidente que terá vitimado dono do Leicester

Jogador português diz que se tratou de "um dia chocante" para o clube.

12:11

Adrien Silva confessa estar "de coração partido" e "devastado" com o acidente que sábado teve lugar nas imediações no estádio do Leicester e que terá vitimado o dono do clube.



O jogador português dos 'foxes' escreveu uma mensagem no Instagram dizendo que se trata de um dia "chocante" para o clube.



Recorde-se que depois da partida com o West Ham o helicóptero do presidente do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, descolou do centro do relvado como sempre acontece em dia de jogos em casa e acabou por despenhar-se no parque de estacionamento do estádio, a umas centenas de metros.



Ainda não se conhece a identidade dos ocupantes, mas a BBC cita uma fonte da família de Srivaddhanaprabha, que garante que o líder dos 'foxes' era um dos ocupantes.