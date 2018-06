Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adrien Silva frisa "qualidade individual e coletiva" de Portugal

Médio reconheceu as dificuldades que Uruguai pode causar na partida deste sábado.

Por Lusa | 20:36

O médio Adrien Silva considerou esta sexta-feira que a seleção portuguesa tem "qualidade individual e coletiva para resolver o jogo" frente ao Uruguai, sábado, nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, em Sochi, na Rússia.



Na antevisão à partida, já em Sochi, o jogador português reconheceu as dificuldades que o adversário poderá causar neste duelo, mas mostrou confiança nas capacidades da equipa das 'quinas' para seguir em frente na competição.



"Temos qualidade individual e coletiva para resolver o jogo, sabendo que iremos defrontar uma equipa uruguaia muito forte. Analisámos bem as fragilidades e virtudes do adversário, e temos confiança nas nossas capacidades", vincou Adrien.



O centrocampista reconheceu que o facto de o Uruguai não ter sofrido qualquer golo neste Mundial mostra uma equipa "com boa organização defensiva", mas considerou que Portugal também "tem estado bem" na competição.



"Atingimos o primeiro objetivo, com a passagem da fase de grupos, e amanhã (sábado) teremos um segundo, que é vencer nestes oitavos de final. Esperamos um grande jogo de futebol, e com Portugal a sair vencedor", sublinhou.



Na última partida, frente ao Irão (1-1), Adrien foi titular, mas, quando questionado se espera repetir a presença no 'onze', o médio preferiu colocar o foco no coletivo.



"A equipa esteve muito bem. Isso é o mais importante. Quem entrar em campo estará preparado para dar o seu melhor", preferiu sublinhar.



Quanto ao jogo, o médio afastou a ideia de um "jogo duro, no mau sentido", acreditando "numa grande partida, entre duas grandes seleções", e deixando a garantia de que Portugal "está preparado para qualquer momento do jogo".



Portugal defronta no sábado o Uruguai, nos oitavos de final do Mundial de futebol de 2018, numa partida que ser realiza no Estádio Ficht, na cidade de Sochi, às 21h00 locais (19h00 em Lisboa), com arbitragem do mexicano César Arturo Ramos.