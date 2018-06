Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado de Rafael Leão nega Benfica

Mário Fontemanha garantiu que jogador foi fortemente ameaçado desde as agressões em Alcochete.

O advogado de Rafael Leão, Mário Fontemanha, desmente as notícias que apontam o avançado ao Benfica, deixando claro que nunca houve qualquer contacto com o clube da Luz. Em entrevista à RTP, o representante do jovem avançado admitiu ainda que a decisão do futuro nunca será tomada antes do arranque da temporada e que, provavelmente, passará pelo estrangeiro.



"Quero fazer um desmentido claríssimo: nunca o Rafael Leão teve contactos com o Benfica. Nunca o Benfica teve contactos sequer com o Rafael Leão. A partir do momento em que saiu essa notícia voltaram, e com mais incidência, as ameaças ao Rafael Leão".



"O Rafael Leão foi um dos poucos, ou o único, que conseguiu identificar um agressor. E a partir daí a vida dele e da família começou a ser um inferno, com ameaças: ‘vê lá o que vais fazer’, ‘cuidado que tens pai, cuidado que tens mãe’. De tal ordem que ao terceiro dia o Rafael Leão teve de sair da Academia, deixou de dormir lá, era a casa dele".



"De mãos a abanar, minimamente prejudicado. É essa a intenção do atleta. A não ser que bata contra uma parede quando estiver a negociar. Se o interlocutor, do outro lado, for absolutamente irascível na negociação não há volta a dar, só temos de esperar pela decisão final".