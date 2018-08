Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Advogado Rui Jorge Rego é mais um candidato à presidência do Sporting

Sócio de 46 anos, avança com 10 prioridades para o clube leonino

Rui Jorge Rego vai avançar com uma candidatura à presidência do Sporting. O advogado, de 46 anos, tem na "gestão profissional da SAD, parcerias estratégicas para investimento, internacionalização da marca e novos modelos de negócio" as propostas principais do seu projeto.



"Sporting: Gestão e Crescimento" é o lema daquela que é a 10.ª candidatura à presidência dos leões.



Rui Jorge Rego apresenta um projeto com "10 prioridades". Coincidência ou não, Rego é o 10 candidato a apresentar-se corrida à liderança do clube.