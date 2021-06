AG extraordinária do Benfica em julho e avança auditoria às últimas eleições

O presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Benfica apontou hoje para a realização em julho da reunião extraordinária pedida por um grupo de sócios, e solicitou uma auditoria às últimas eleições do clube, já aceite pela direção.

Num comunicado divulgado através do 'site' do Benfica, António Pires de Andrade adiantou a intenção de marcar uma AG extraordinária "ainda durante o mês de julho próximo", tendo a mesma sido requerida pelo movimento "Servir o Benfica", que quer analisar a legitimidade das últimas eleições presidenciais, em outubro de 2020.

Pires de Andrade sublinhou que tal só será possível caso "exista a concordância da DGS [Direção-Geral da Saúde] ao plano de contingência elaborado no seio das estruturas do clube e já apresentado junto desta entidade pública", devido às restrições impostas no âmbito do combate contra a pandemia de covid-19.