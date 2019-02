Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agente responsável por voo de Sala diz que Cardiff "abandonou" o argentino

Emiliano Sala morreu aos 28 anos num acidente de avião, que desapareceu dos radares na noite de 21 de janeiro.

Por Lusa | 21:52

O antigo agente de futebolistas Willie McKay, que ajudou a mediar a transferência de Emiliano Sala do Nantes para o Cardiff, disse esta quinta-feira que os ingleses "abandonaram" o avançado, que morreu após um despiste de um avião privado.



"Eles abandonaram-no num hotel para que tratasse por si mesmo das viagens", explicou McKay numa entrevista à cadeia britânica BBC, contrariando a versão do Cardiff, que afirmou ter oferecido o transporte, num voo comercial, entre Nantes e Cardiff.



O antigo agente ajudou a mediar a contratação do argentino, para ajudar o filho, Mark, empresário responsável pelo negócio.



Emiliano Sala morreu aos 28 anos num acidente de avião, que desapareceu dos radares na noite de 21 de janeiro, sobre o Canal da Mancha, pouco tempo depois de se ter transferido do Nantes para o Cardiff.



O corpo do avançado argentino foi encontrado nos destroços do avião e recuperado em 07 de fevereiro, mais de duas semanas após o desaparecimento da aeronave, perto na ilha de Guernsey.



De acordo com um relatório preliminar ao acidente divulgado na segunda-feira, a aeronave que transportava Emiliano Sala e pilotada por David Ibbotson, cujo corpo continua desaparecido, não possuía licença para voos comerciais.



Os dois clubes estão 'embrulhados' numa batalha legal em torno da transferência, no valor de 18 milhões de euros, uma vez que os franceses querem receber a totalidade do pagamento da verba.