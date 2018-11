Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressão que deixou adepto do Liverpool em coma leva AS Roma a doar 150 mil euros

Sean Cox de 53 anos, continua hospitalizado após as graves agressões de abril.

10:32

Um adepto do Liverpool ficou em coma após ter sofrido graves agressões de adeptos do clube italiano AS Roma, em abril deste ano, antes do jogo entre as duas equipas a contar para a Liga dos Campeões. Esta quinta-feira o clube italiano anunciou que vai doar 150 mil euros à família da vítima.



Cerca de 100 mil euros vão ser doados pela Fundação Roma Cares e os restantes 50 mil euros vão ser entregues pelo presidente da Roma, Jim Pallota.



O adepto agredido, Sean Cox de 53 anos, ficou em coma após as graves agressões antes do jogo em Anfield Road.







Jim Pallota, presidente do clube italiano, sublinha que "o que aconteceu a Sean Cox nunca deve acontecer a alguém que vá a um jogo de futebol".



A mulher da vítima diz que a vida da família ficou "de pernas para o ar" com o sucedido e revela que não há ainda "previsão de quando Sean possa voltar a casa. Vai precisar de cuidados médicos para o resto da vida".



"Agradecemos muito o gesto da AS Roma e do presidente Pallota", acrescentou Martina.



O diretor desportivo da Roma, Mauro Baldissoni, também assume ter ficado chocado e espera que esta doação possa ajudar tanto a mulher como os filhos e o resto da família a ultrapassar esta fase.