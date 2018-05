Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressões entre atletas após jogo em Santa Maria da Feira

GNR foi chamada a intervir.

08:05

A GNR foi chamada a intervir numa rixa entre jogadores do CRECUS e do Sporting de Silvalde, no fim do jogo da final da Taça Distrital de Juniores em futsal, domingo à tarde, no Pavilhão de S. João de Ver, Santa Maria da Feira. Os militares tiveram que pedir reforço policial. Vários atletas foram identificados pelas autoridades.



As agressões iniciaram depois de o CRECUS, de S. João de Loure, ter conquistado a taça, vencendo o adversário por 5-2. Um dos jogadores do CRECUS terá dito algo a um atleta do Silvalde e este respondeu com um murro. Iniciou-se depois a troca de agressões entre elementos das duas equipas.



Apesar da rixa ter obrigado à intervenção das autoridades, nenhum dos jovens atletas foi hospitalizado.