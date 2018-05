Agressor da Academia do Sporting foi funcionário do clube

Emanuel Calças, de 21 anos, é um dos 23 agressores para os quais o MP pede prisão preventiva.

Por Sérgio A. Vitorino | 01:30

Emanuel Calças, de 21 anos, um dos 23 elementos da Juve Leo detidos 3ª feira por invasão da academia do Sporting, onde foram espancados jogadores e técnicos, foi funcionário do clube na direção de comunicação.Há exatamente um ano, o Sporting pôs nas suas páginas oficiais um vídeo em que Emanuel, gestor das redes sociais da claque leonina, relatava à SportingTV ter Nuno Saraiva (diretor de comunicação do clube) como orientador de estágio.O detido foi "despedido" ainda o ano passado, afirmou aofonte do Sporting. Emanuel, de Leiria, já havia estado, em 2016, numa invasão da Juve Leo a Alcochete, na qual foi exigido empenho à equipa.Emanuel estudou jornalismo e tem um blogue em que escreve sobre os spotters da PSP que vigiam as claques. É próximo dos cabecilhas da Juve Leo, estando na linha da frente em muitas ocasiões. Apagou as redes sociais após ter sido detido. Este domingo, o Ministério Público pediu a prisão preventiva dos 23 detidos, indiciados de crimes como terrorismo e sequestro dos jogadores. Esta segunda-feira, continuam as alegações dos advogados dos suspeitos.Os 23 detidos pelo ataque à Academia do Sporting