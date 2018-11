Agressores de Alcochete identificados através das câmaras de videovigilância

A CMTV teve acesso às imagens dos agressores identificados pelos investigadores.

26.11.18

A CMTV teve acesso a imagens exclusivas dos detidos pela invasão à Academia de Alcochete. A investigação conseguiu, através das câmaras de videovigilância, identificar cada um dos invasores e fazer a correspondência com as fotografias tiradas aos detidos nesta investigação.



Foram ainda identificados, um a um, os autores das mensagens onde foi planeado o ataque.



O plano foi traçado por telefone, via Whatsapp, em três grupos diferentes identificados pelos investigadores.



As mensagens de terror incluiam ameaças e planos para o dia do ataque: "Os jogadores têm de pensar que o Iraque chegou até eles".