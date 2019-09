Águia a meio gás tem sorte com galo de Barcelos

Sem particular brilho, o Benfica regressou este sábado às vitórias na Luz e pode dar-se por satisfeito com o resultado, já que, pela frente, a águia teve um galo que levantou a crista mas acabou por sucumbir aos seus próprios erros.Depois de uma conferência de imprensa elucidativa, Bruno Lage poderá ter pensado em verificar duas vezes os dados das pulseiras do sono com que são controlados os seus jogadores. A entrada dos encarnados foi algo apática, disfarçada pelo penálti desastroso de Nogueira, que não chegou para trazer alegria ao público da casa - Denis esperou até à última e defendeu o remate de Pizzi, que até tinha sofrido a falta na área.Os adeptos reagiram com palmas e viram em Adel Taarabt o dínamo da verticalidade pretendida. O problema é que o Gil Vicente ia também causando alguns calafrios, nunca acertando, contudo, na baliza de Odysseas. Aos 39’, Pizzi, encontrado por Rafa, voltou a ver Denis tirar-lhe o pão da boca, que Raul de Tomas também não foi a tempo de recuperar.Antes do intervalo, até era a turma visitante a mais desinibida, mas Taarabt sacou um passe da cartola que deixou André Almeida em grande posição. O cruzamento é desviado por Nogueira - que noite tão infeliz! - para o 1-0 na partida. Era o início do ‘Auto(golo) da Barca do Inferno’ para o Gil Vicente.A peça teve repetição no regresso dos balneários. Kraev, um dos atores principais, deixou Rúben Dias para trás e atirou ao lado. O castigo seria pesado. Pizzi tanto insistiu - e voltou a falhar o alvo aos 50’ - que lá marcou, e de forma menos habitual. Ele que tantos cantos bate, desta feita aproveitou um pontapé de Grimaldo para, sozinho, de pé esquerdo, dar o segundo golpe no galo. Fatal.De barriga cheia, a águia deu-se ao luxo de ir descansando, provavelmente a pensar que vem aí a Liga dos Campeões na próxima terça-feira, ou até ainda na ressaca do cansaço internacional de alguns dos seus jogadores. O certo é que, numa disputa de galos e águias, não é preciso ler muitas fábulas para perceber que quem se deita a dormir pode dar-se mal.Não foi o caso, por acaso. Kraev continuou a ser dor de cabeça, só que perdia o brilhantismo na hora do remate, principalmente num falhanço aos 70’. Do lado do Benfica, a pólvora também seca, mas a festa nunca esteve em risco - apenas um ligeiro susto, com um golo anulado, e bem, ao Gil Vicente. Ponto final. Águia por cima, sem cantar de galo.Bruno Lage mostrou-se "plenamente satisfeito com os três pontos" mas alertou que a equipa devia ter sido "mais consistente" depois do 2-0. "Tivemos uma boa entrada no jogo. Com 10/15 minutos falhámos o penálti por Pizzi, mas a equipa manteve-se sempre no jogo. Ainda assim tínhamos de ter muita paciência, nem sempre a tivemos", salientou o técnico das águias."O segundo golo deu-nos alguma tranquilidade. Não deve servir como desculpa, mas senti que ficámos confortáveis no jogo. Estávamos nas posições, mas... Paga-se caro os jogadores estarem nas seleções muito tempo e termos jogo já na terça-feira. Gostávamos de ter sido mais consistentes durante os 90 minutos", reconheceu.Sobre a aposta em Ljubomir Fejsa, o técnico mostrou-se satisfeito com o jogo do sérvio: "Já tinha jogado com Taarabt com o Milan na pré-época. Tem muitos anos de casa e estamos felizes por ter ficado."Adel Taarabt foi, pelo segundo jogo consecutivo, considerado o melhor jogador em campo. Na hora de recolher os louros, o marroquino preferiu elogiar "o coletivo". Sobre o jogo, o médio reconheceu que "não foi fácil": "Tive apenas alguns dias de trabalho depois de ter estado na seleção. Estive bem na primeira parte , mas nos últimos 20 minutos senti algum cansaço. Estou muito feliz, mas temos de pensar já no jogo de terça-feira [Leipzig]".De Tomas, aos 9’, dirigiu-se a Pizzi pedindo-lhe para ser ele a marcar o penálti. O médio não acedeu ao pedido e acabou por falhar a grande penalidade.