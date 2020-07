Águia adia festa do título ao FC Porto

O Benfica empatou ontem com o Famalicão e adiou a festa do título do FC Porto, que está agora a um ponto desse objetivo.









Nélson Veríssimo manteve-se fiel à velha máxima de que em equipa que ganha não se mexe e colocou em campo o mesmo onze que tinha vencido o Boavista (3-1). A equipa continua a denotar alguma falta de confiança e sentiu a pressão de não poder facilitar, pois em caso de derrota o FC Porto fazia a festa de campeão depois do triunfo sobre o Tondela.

Foi assim um Benfica com mais coração do que talento aquele que entrou em campo. Apesar da boa circulação de bola, continua a pecar na finalização. Que o diga Seferovic... O suíço voltou a desperdiçar boas ocasiões de golo, algumas bem fáceis. O Benfica acabou por colocar-se em vantagem por Pizzi. O médio aproveitou uma defesa incompleta de Defendi a um remate de Seferovic para fazer na recarga o 1-0.





O Famalicão, a equipa revelação da Liga, nunca virou a cara à luta e incomodou Odysseas através de Pedro Gonçalves e Fábio Martins.





Na etapa complementar, o Benfica até entrou bem, com uma recarga de Pizzi, após um remate de Chiquinho, mas aos poucos o Famalicão foi crescendo. Fábio Martins, o melhor em campo, atirou uma bomba ao poste da baliza de Odysseas.





As águias acusaram a subida de rendimento do adversário e foram-se encolhendo junto da sua baliza. André Almeida ofereceu um brinde a Walterson, que rematou por cima. Estava dado o aviso. E o golo chegou por Guga, numa boa jogada de envolvimento dos jogadores famalicenses. A assistência foi do endiabrado Fábio Martins. O Famalicão confirmou a candidatura às provas europeias perante um Benfica ainda ferido.