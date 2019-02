Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águia assusta FC Porto antes do clássico

João Félix voltou a ser a grande figura dos encarnados. Goleador Jonas marcou.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Festival de golos, exibição convincente e motivação em alta para o jogo do Dragão no próximo sábado. O Benfica goleou o Chaves na Luz com João Félix em grande e mais uma finalização do ‘jovem’ Jonas.



O Benfica corre muito? Corre. Tem muita qualidade técnica? Tem. Tem os melhores avançados da atualidade em Portugal? Tem. Estas foram definitivamente todas as qualidades que o Chaves ontem não conseguiu anular. O autocarro flaviense até esteve estacionado durante 19 minutos, mas a classe e o poderio atacante das águias esmagou o conjunto flaviense.



A magia do ‘craque 120 milhões’ voltou a fazer das suas. Uma receção fantástica, depois a sorte dos audazes e o golo de Rafa. O Chaves não subiu linhas e o Benfica também não recuou.



A voracidade de Bruno Lage e o público da Luz queriam mais. Depois de Rafa falhar duas boas chances, voltou a entrar em ação João Félix. Um passe ‘com olhos’ de Seferovic deixou o jovem na formação na cara do golo. À segunda fez o 2-0.



A terminar o primeiro tempo, o golo da ordem do melhor marcador da Liga. Seferovic desmarcou- -se após abertura de Gabriel e fez o 15º tento no campeonato.



No segundo tempo, quando se pensava que a intensidade iria baixar já a pensar no importante jogo com o FC Porto, as águias insistiram no ataque. Félix, sempre ele, atirou por cima logo a abrir. Depois foi Pizzi que num remate forte fez António Filipe brilhar.



Até final, e com o Chaves completamente vergado à superioridade do Benfica, Grimaldo, Pizzi e João Félix podiam ter feito mais cedo o que acabou por surgir nos descontos. Jonas, isolado por Félix, conseguiu marcar o golo da ordem, uma imagem de marca.



Um resultado e acima de tudo uma exibição fantástica da equipa de Bruno Lage. O Benfica é nesta altura a melhor equipa do campeonato e chega ao Dragão no seu melhor momento. Agora terá de o mostrar frente ao líder da Liga.



Lage: "Foi uma boa exibição"

"Entrámos fortes e determinados e soubemos fazer aquilo que tínhamos planeado para o jogo. Circulámos a bola e tivemos paciência para fazer golos. Foi uma boa exibição", disse Bruno Lage, treinador do Benfica, que também elogiou os jogadores e adeptos benfiquistas.



"Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores. Têm sido fantásticos no trabalho e nos treinos dia após dia. Os adeptos também são fantásticos connosco e nós temos correspondido", concluiu.



ANÁLISE

Meio-campo decisivo

Gabriel é um pêndulo no meio-campo das águias. Joga e faz jogar. Variações fantásticas de flanco e muitas bolas roubadas. Ontem esteve mais subido no terreno até porque o Chaves nada fez.



Autocarro flaviense

Cada um joga com as armas que tem. O chamado autocarro viajou desde Chaves e nem duas boas saídas em transições ajudaram a camuflar as muitas dificuldades que o conjunto transmontano sentiu.



Como é possível...?

Manuel Mota tinha tudo para fazer um jogo tranquilo, mas acabou por complicar. Aos 65’, chamado pelo VAR, foi confirmar um lance na área do Chaves. Singh toca duas vezes no mesmo lance em Pizzi na área. Visionou durante algum tempo as imagens e não viu as infrações. Era penálti claro.