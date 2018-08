Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águia entra bem e acaba a sofrer

O Benfica entrou muito bem na partida, com particular destaque para Pizzi, que marcou três golos entre os 10 e os 38 minutos.

Por Octávio Lopes | 01:30

O Benfica iniciou esta sexta-feira a época com uma sofrida vitória, por 3-2, diante do V. Guimarães, depois de ter feito uma boa primeira parte, em que chegou ao 3-0, com três golos de Pizzi. Frente a um adversário que até começou bem e só não marcou primeiro porque Vlachodimos fez uma boa defesa a uma cabeçada de Tallo, as águias, aos poucos, foram impondo o seu futebol pressionante e abriram o marcador aos dez minutos.



André André perdeu uma bola no meio-campo, o ‘foguete’ Gedson fugiu na direita e centrou para Osório aliviar para a frente onde apareceu Pizzi a rematar certeiro. Cinco minutos depois, o endiabrado Salvio, na área, sofreu uma falta de Rafa. João Pinheiro apontou penálti, que Ferreyra marcou para grande defesa de Douglas. Este lance deu algumas asas ao Vitória, que mandou na partida durante alguns minutos.



Nesse período, Jardel, junto à área, recebeu mal um passe de Fejsa. João Carlos Teixeira ficou com a bola e rematou para boa intervenção de Vlachodimos. Na recarga, Boyd acertou no poste. O Benfica sentiu o toque e voltou a apoderar-se do comando do jogo. E, até ao intervalo, marcou mais dois golos. O 2-0 surgiu na sequência de uma escapadela de Salvio com passe para André Almeida centrar atrasado para Pizzi voltar a faturar. O 3-0 nasceu num centro de Grimaldo que Ferreyra deixou passar para a bola chegar a Pizzi que, outra vez em posição frontal, bateu Douglas.



No 2º tempo, o Benfica teve bola e passou a gerir o esforço, já a pensar, certamente, no embate com o Fenerbahçe, na terça-feira, para a milionária Champions. O Vitória, por seu lado, assistia a essa troca de bola que não dava em nada, mas ia subindo linhas. E tanto subiu que empurrou os encarnados para junto da área. Como prémio, a equipa de Luís Castro marcou dois golos: André André fez o 1-3 com um remate na área e assistiu Cellis para o 2-3. Na parte final, o Benfica reagiu um pouco, o suficiente para impedir mais veleidades aos vitorianos.



Luís Filipe Vieira no hospital

Luís Filipe Vieira está internado numa unidade hospital de Lisboa desde quinta-feira. O presidente do Benfica sofreu uma indisposição e foi aconselhado a fazer exames de despiste e a repousar, pelo que ficou de baixa e por isso impedido de ver o jogo de ontem do Benfica no Estádio da Luz. Fonte próxima de Luís Filipe Vieira disse ao CM que a situação está perfeitamente controlada e que este sábado mesmo poderá já ter alta. E até brincou com a situação. "Ele está é a precisar de férias". O dirigente das águias tem problemas de hipertensão.