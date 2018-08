Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águia não perdoa erros

Encarnados com exibição de qualidade vencem num estádio de má memória nas duas últimas temporadas.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

O Benfica cumpriu e passou no difícil teste do Bessa, com uma exibição muito positiva, pontuada com dois belos golos de Ferreyra (estreia a marcar) e de Pizzi (melhor marcador da Liga, com 4 golos).



Sem alterações nos dois onzes face à primeira jornada, foi do Boavista o primeiro lance de perigo. O argentino Falcone surgiu sem oposição na área encarnada, mas pareceu ter ficado deslumbrado com a prenda e atirou à malha lateral.



Depois só deu Benfica, o meio-campo das águias passou a dominar, às ordens do general Fejsa. A carrilar muito jogo pelos flancos, a equipa de Rui Vitória foi tentando confundir os axadrezados. A organização defensiva dos da casa até estava a suster o ataque encarnado que só de longe assustava um seguro Helton Leite.



Mas aos 35 minutos houve uma jogada em que a sorte/classe de Ferreyra e a aselhice de Carraça permitiram a vantagem do Benfica. Estava feito o 1-0, com o argentino a calar as críticas daqueles que já o apelidavam de flop (ainda não tinha marcado em jogos oficiais).



Quase logo a seguir, o Benfica teve a possibilidade de praticamente matar o encontro. Pizzi, num passe com olhos, descobriu Salvio que isolado perante Helton Leite, não teve a cabeça fria e o pé certeiro para fazer o 2-0.



Depois de uma primeira parte em que o resultado assentava na perfeição pelo ascendente encarnado (sem grandes ocasiões), o Benfica surgiu decidido a resolver a partida. O endiabrado Eduardo Salvio quase marcava logo a abrir mas novamente o ‘gigante’ Helton Leite foi decisivo. O Benfica, muito bem fisicamente apesar do jogo a meio da semana na Turquia, dominava em toda a linha, sufocando o Boavista que só uma vez esteve perto de marcar, mas Odysseas resolveu.



Em novo erro defensivo, Neris inventou, Salvio aproveitou e serviu de bandeja Pizzi para o segundo. Rui Vitória sentia que o jogo estava controlado e começou a mexer, já a pensar no jogo de terça-feira com o PAOK (1ª mão do play-off da Liga dos Campeões). Desta vez não tirou Fejsa e talvez por isso não passou pelo sufoco da jornada inaugural, com o V. Guimarães, em que esteve a vencer 3-0 e acabou com o credo na boca (partida na Luz terminou 3-2).



O jogo no Bessa (onde o Benfica não venceu nos dois últimos anos) deu ainda para estreia do jovem João Félix. Afinal, Rui Vitória tem mesmo alternativas válidas para suprimir os lesionados Jonas e Castillo.



Vitória: "Exibição quase perfeita"

"Foi uma exibição quase perfeita. Grande qualidade, a tirarmos ao Boavista naquilo em que é forte: segundas bolas e jogo dividido. Condicionámos a estratégia do adversário. Acutilância na disputa dos lances de grande qualidade, sempre a pôr a bola no meio-campo do Boavista, a criar-lhes muitos problemas. Fizemos uma exibição muito boa, que permitiu fazer dois golos, mas merecíamos mais.", disse Rui Vitória, após o triunfo no Estádio do Bessa.



O treinador do Benfica falou ainda sobre o 1º golo oficial de Ferreyra pelas águias. "Os golos são importantes para a equipa toda, para sentirmos satisfação e alegria. Ninguém nos dá nada, temos de conquistar a felicidade. O Ferreyra já merecia um golo e tem feito um trabalho muito grande, tem qualidade em todos os movimentos que faz. Mas ficámos contentes pela qualidade coletiva, que é mais importante que qualquer individualidade", salientou.



ANÁLISE

Ferreyra e Helton

O argentino, ao quarto jogo oficial, conseguiu finalmente marcar com um remate colocado e calar alguma contestação. O guarda-redes brasileiro, que chegou esta temporada ao Bessa, fez um punhado de grandes intervenções. Grande exibição.



Defesa boavisteira

Carraça, Raphael Silva, Neris e Talocha tiveram uma tarde/noite para esquecer. O lateral-direito e o central esquerdo estiveram diretamente ligados aos golos do Benfica, mas os outros estiveram pouco melhor. Dores de cabeça para Simão.



Alguns cartões no bolso

Ajuizou quase sempre bem os lances mas em termos disciplinares podia ter sido mais assertivo quando o jogo entrou em algumas picardias. Gedson podia ter visto um amarelo por pisão a Espinho, assim como Idris numa entrada dura sobre Pizzi.