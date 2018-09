Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Águias entram a vencer na Taça da Liga

Com o jogo com o Bayern na mira, o Benfica colocou jogadores na redoma, imprimiu um ritmo lento e sentiu uma forte réplica do Rio Ave.

Por Luís Pedro Sousa | 01:30

O Benfica entrou bem na Taça da Liga 2018/19 e já lidera o Grupo A da competição, mercê da vitória, tremida mas justa, sobre o Rio Ave, por 2-1. Numa espécie de ensaio geral para a estreia na Champions, frente ao Bayern, já na quarta-feira, os encarnados foram naturalmente poupados. Além das várias estrelas ausentes, o ritmo imposto foi, de um modo geral, lento e a reação à perda de bola, nomeadamente na primeira parte, deixou também a desejar.



Rui Vitória deu oportunidade a vários elementos que habitualmente constituem segunda opção, mas foram os consagrados que se notabilizaram. Jardel assumiu-se como um pilar da defesa e Salvio desequilibrou no último terço do terreno, confirmando o excelente momento de forma. Entre as estreias nos encarnados, de destacar a de Gabriel, que atuou só 20’ (substituiu Pizzi). O brasileiro, de bom toque de bola, mostrou acerto no passe longo.



O Benfica chegou à vantagem através de um penálti convertido por Salvio, a castigar falta pouco clara de Gabrielzinho sobre Seferovic. O excelente início de 2ª parte permitiu o 2-0, por Rafa, a passe de Salvio. Só que Vinícius reduziu e o Rio Ave teve sempre o empate na mira. Bruno Moreira (89’) quase o materializou.



"Sabemos lidar com o que nos rodeia"

Rui Vitória reagiu ao caso E-Toupeira. "Somos seres humanos, temos olhos, ouvidos e cabeça para pensar e percebemos o que nos envolve. Sabemos lidar com o que nos rodeia e isto não é de agora, vem de dois, três anos para cá", disse.