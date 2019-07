Águia sem brilho no adeus de Jonas

Jonas Gonçalves, de 35 anos, despediu-se esta quarta-feira do futebol profissional, com um Estádio da Luz em pé, numa homenagem sentida.O jogo com os belgas do Anderlecht, na apresentação do Benfica, passou assim para segundo plano, até porque as águias acabaram derrotadas (1-2).O ‘Pistolas’ jogou apenas 10 minutos, o mesmo número da camisola com que encantou os adeptos nos últimos cinco anos. Não marcou e nem teve hipóteses para isso.Antes de ser substituído pelo menino Tiago Dantas ainda tentou cavar um penálti, mas sem sucesso. Saiu, mas não chorou, ao contrário daquilo que tinha acontecido minutos antes na apresentação e quando foi homenageado por Luís Filipe Vieira, no relvado.Quanto ao jogo propriamente dito, Bruno Lage apostou nos reforços Caio Lucas e Raul de Tomas na frente no primeiro teste da época.As águias estiveram em plano aceitável até aos 25 minutos, mas depois as pernas tremeram e o atrevido Anderlecht marcou por duas vezes.Mérito para Doku, que colocou a cabeça em água a Grimaldo e companhia.Com Salvio no papel de lateral- -direito, também no segundo tempo, o Benfica surgiu melhor, apesar das muitas alterações.O regressado Chiquinho mostrou qualidades com um golo, após grande cruzamento de Nuno Tavares (19 anos). Até final, Seferovic, por duas vezes, e Rafa estiveram perto do empate.A Académica, no sábado, é o próximo adversário em mais um teste de pré-época."Não é fácil tomar esta decisão, mas a partir do meio da temporada passada já me preparava para este dia", disse Jonas. Sobre o futuro, foi perentório: "A seu tempo vou falar, para já estou tranquilo."