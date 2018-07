Ainda não há árbitros para a próxima época

Árbitro Gonçalo Martins impugnou a classificação alegando querer saber quais os critérios classificativos.

O conselho de arbitragem já tinha decidido e elaborado um documento com a classificação de árbitros do ano passado, no entanto o árbitro Gonçalo Martins (que desceu de divisão) impugnou a classificação alegando querer saber quais os critérios classificativos.



O Conselho de Justiça da FPF deu razão ao árbitro.



A classificação de árbitros tem de ser corrigida e o Conselho de Arbitragem está obrigado a elaborar uma nova tabela onde sejam claros os critérios.



Falta uma semana para o início da época e esta polémica promete abalar os primeiros momentos da Liga Portuguesa 2018/2019.

Ao que aapurou, ainda não existem árbitros para a próxima temporada de futebol.