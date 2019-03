Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ajax humilha Real Madrid no Bernabéu e atira espanhóis para fora da Champions

Tadic, com exibição de luxo, elimina os detentores do troféu.

Por Filipe António Ferreira | 08:49

O Real Madrid, vencedor das últimas três edições da Liga dos Campeões, foi esta terça-feira humilhado (4-1) pelo Ajax, em casa, e está fora da Champions, depois de ter vencido na Holanda por 2-1.



O Real entrou bem no Santiago Bernabéu com Varane a atirar ao poste. Depois, a qualidade dos holandeses deixou os merengues atónitos. Primeiro com o golo de Ziyech a passe de Tadic, o homem do jogo. Seguiu-se o 2-0 de Neres, a culminar outra jogada fantástica de Tadic.



Em desvantagem, o Real viu Lucas e Vinicius (saiu em lágrimas) deixarem o relvado no primeiro tempo, por lesão. Depois do intervalo o escândalo ficou consumado com um golaço de Tadic. O Real ainda reduziu (Asensio) antes de Schone, de livre, fazer o 4-1 final.



No outro jogo, o Tottenham foi a Dortmund confirmar a passagem aos quartos: 0-1 na Alemanha depois da vitória em Londres (3-0) na 1ª mão.



Regresso de Mourinho ganha força

José Mourinho continua a ser apontado ao banco técnico do Real Madrid. "Trabalhar no Real foi uma experiência única e diferente de todas as que tive. Fizemos coisas fantásticas. Também vivemos momentos maus, cometi erros.



Depois da experiência em Madrid melhorei como treinador e como pessoa", disse o português, de 56 anos, ao programa espanhol ‘Deportes Cuatros’.