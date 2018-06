Al-Hilal apresenta Jesus ao som de "Danza Kuduro"

Clube saudita partilhou o vídeo de boas-vindas nas redes sociais.

10:47

O Al-Hilal anunciou esta terça-feira a contratação do técnico Jorge Jesus por uma época, com mais uma de opção, e o momento teve direito a um vídeo de boas-vindas no qual não faltou originalidade e animação.Nas redes sociais, o clube saudita partilhou um vídeo de 30 segundos no qual surgem várias imagens captadas tanto em Portugal como em Riade ao som da música "Danza Kuduro", do artista Don Omar com a participação de Lucenzo."Bem-vindo", pode-se ler na publicação da conta oficial do Twitter.A proposta foi selada em Zurique, na Suíça. O técnico português viajou acompanhado pelo advogado Luís Miguel Henrique e pelo filho Mauro, para acertar os detalhas do contrato.O clube saudita avançou com uma proposta irrecusável que vai tornar Jesus num dos 10 treinadores mais bem pagos do Mundo: sete milhões de euros líquidos por ano.O treinador, de 63 anos, prepara-se assim para abraçar a sua primeira experiência no estrangeiro.