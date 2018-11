Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Al-Hilal de Jorge Jesus escorrega pela primeira vez no campeonato da Arábia Saudita

Apesar do desaire, a equipa de JJ segurou a liderança, mas agora com apenas mais três pontos do que o Al Nasr.

17:21

O Al-Hilal, de Jorge Jesus, perdeu este sábado o estatuto de equipa invicta na época 2018/19, ao empatar 1-1 no reduto do Al-Faysaly, em encontro da 10.ª jornada do campeonato da Arábia Saudita de futebol.



O conjunto do técnico luso adiantou-se aos 79 minutos, com um tento de Salam Al Faraj, mas, já nos descontos, aos 90+1, Husain Al Monassar restabeleceu a igualdade.



Apesar do desaire, o Al-Hilal segurou a liderança, mas agora com apenas mais três pontos do que o Al Nasr.



A formação liderada pelo ex-técnico de Benfica e Sporting somava por vitórias os 13 jogos disputados em 2018/19, nove para o campeonato, três para a 'Champions' asiática e um para a Supertaça.