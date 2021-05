Al Hilal de José Morais vence e sagra-se campeão na Arábia Saudita

O Al Hilal ganhou este domingo 1-0 em casa do Al Taawon, resultado que permite à formação treinada pelo português José Morais conquistar a Liga saudita de futebol, com quatro pontos sobre o segundo, a uma jornada do fim.

O único golo desta partida da 29.ª jornada foi apontado pelo francês Bafétimbi Gomis, logo aos cinco minutos, sendo de destacar o bom momento do ponta de lança, que já leva 24 golos em 29 jogos do campeonato, tendo marcado seis golos só nos últimos quatro jogos.

Com a vitória, o Al Hilal assegurou a uma jornada do fim a conquista da Liga saudita, com 58 pontos em 29 jogos, mais quatro pontos do que o mais direto perseguidor, o Al Shabab, no qual atua o português Fábio Martins, que hoje marcou um dos cinco golos da goleada alcançada no terreno do Al Faisaly (5-1).