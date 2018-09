Al Hilal divulga vídeo com palestra de Jesus antes de jogo

Treinador português pondera abandonar clube saudita.

Al-Raed, partida que a equipa do treinador português venceu por 3-1.



JJ fala em português com um tradutor ao seu lado, dando as indicações aos jogadores. "Vamos fazer como temos feito. Entrar fortes no jogo", começa por indicar o técnico.











Jorge Jesus pode estar de saída do Al Hilal. O antigo treinador do Sporting e do Benfica não ficou satisfeito com a saída de Sami Al-Jaber da presidência do clube.



O dirigente passou a liderar todo o futebol da Arábia Saudita. Uma decisão que levou Jorge Jesus a ponderar o futuro no Al-Hilal, sobretudo devido à relação de grande proximidade que ambos mantêm.

O Al Hilal, clube saudita, partilhou na rede social Twitter um vídeo da palestra de Jorge Jesus antes do jogo com o