Al Hilal e Jorge Jesus qualificam-se na Liga dos Campeões Árabe

Um golo marcado aos 61 minutos pelo médio brasileiro Carlos Eduardo foi suficiente para o bicampeão saudita.

Por Lusa | 20:25

O Al Hilal, treinado pelo português Jorge Jesus, qualificou-se hoje para a segunda eliminatória da Liga dos Campeões Árabe, ao vencer por 1-0 no estádio do Al-Shabab, de Omã, em jogo da segunda mão da ronda inaugural.



Um golo marcado aos 61 minutos pelo médio brasileiro Carlos Eduardo, ex-jogador do Estoril Praia e do FC Porto, foi suficiente para o bicampeão saudita - e líder do campeonato desta época, em igualdade com o Al Nassr - vencer na deslocação a Omã.



A equipa treinada pelo antigo treinador dos rivais lisboetas Sporting e Benfica, que se tinha imposto pela mesma margem (1-0) na primeira mão, já venceu a competição por duas vezes, em 1994 e 1995.