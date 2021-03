Alarcón perde duas Voltas a Portugal em bicicleta

Raúl Alarcón foi suspenso Pela União Ciclista Internacional (UCI) por quatro anos devido ao uso de métodos e/ou substâncias proibidas. O ciclista espanhol arrisca-se a perder duas Voltas a Portugal conquistadas com a camisola do FC Porto.A decisão ainda é passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Caso se confirme a suspensão, a UCI será informada e os os resultados desportivos a partir de 28 de julho de 2015 até 20 de outubro de 2023 serão anulados. Ou seja, as 19 vitórias arrecadadas, entre as quais os primeiros lugares na Volta a Portugal em 2017 e 2018, serão atribuídas a outros ciclistas. Amaro Antunes, da W52-FC Porto, será declarado o vencedor de 2017, e a vitória de 2018 será atribuída a Joni Brandão, que, na época, representava o Sporting-Tavira e agora está também na equipa portista.Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, lamentou o caso. "São sempre notícias negativas, mas também faz parte de um processo, de credibilização, que o ciclismo tem vindo a sofrer nos últimos anos", disse.O corredor, de 34 anos, tinha sido suspenso provisoriamente em 21 de outubro de 2019. No dia seguinte, disse não ter cometido qualquer infração: "Vou tentar com todas as minhas forças demonstrar que estou inocente."É expectável que Alarcón recorra da decisão. Se o castigo for confirmado, o atleta de Alicante (Espanha) será o quinto ciclista a perder a Volta por doping, depois de Joaquim Agostinho (1969 e 1973), Fernando Mendes (1978), Marco Chagas (1979) e Nuno Ribeiro (2009).n