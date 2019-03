Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alarme do Dragão soou e Pepe foi o pronto-socorro

Autogolo de Felipe obrigou o FC Porto a acelerar para conseguir a vitória perante o Feirense, com golos de Danilo e Pepe.

Por Mário Figueiredo | 10.03.19

O FC Porto passou este domingo por algumas dificuldades para vencer o ‘lanterna vermelha’ Feirense, tendo sido obrigado a operar uma reviravolta (2-1) para garantir a liderança da Liga, ainda que provisória, pois o Benfica só joga esta segunda-feira com o Belenenses na Luz.



Os dragões entraram a dormir e visivelmente cansados, depois do triunfo sobre a Roma para a Liga dos Campeões. Aproveitou o Feirense que entrou com tudo na busca do golo. Vítor Bruno (3’) quase marcava de canto direto, valendo a atenção de Casillas. No entanto, acabaram por chegar ao golo no minuto seguinte. Edson Farias arrancou e cruzou para a área onde Felipe na tentativa de não deixar a bola chegar a João Silva acabou por fazer um autogolo.



Um murro no estômago que acordou definitivamente os dragões. Assentaram o jogo, mas ainda viram Sturgeon a rematar forte para defesa atenta de Casillas.



O ascendente portista acabou por resultar no golo de Danilo. Um canto apontado por Corona e o médio-defensivo saltou mais alto para empatar o jogo. Os portistas mantiveram o prego a fundo e Pepe acabou por consumar a reviravolta no jogo, num lance que os fogaceiros ficaram a pedir mão de Felipe. Ainda antes do intervalo, foi a vez de Soares desperdiçar boa ocasião.



Na etapa complementar, os dragões baixaram a intensidade e acabaram o jogo com o credo na boca. Uma hesitação de Alex Telles deixa Crivellaro isolado, mas Pepe ainda conseguiu anular o lance. A resposta portista chegou por Brahimi com uma bomba a ser travada por Caio Secco. Mas Briseño ripostou com um remate a sair rente ao poste. Triunfo dos portistas foi justo, mas sofrido.



ANÁLISE

MAIS

Reação portista

O FC Porto entrou praticamente a perder, mas a reação acabou por ser quase imediata. Mas só durou até ao 2-1, depois entrou em serviços mínimos e só quando foi apertado é que reagiu com perigo.



MENOS

23.º jogo sem vitórias do Feirense

O Feirense teve uma exibição digna, mas a 23.ª partida consecutiva sem vitórias na Liga faz com que bata o recorde da pior série de sempre, que pertencia ao Varzim desde a temporada de 1984/85.



ARBITRAGEM

Artur Soares Dias teve uma arbitragem positiva, apesar dos protestos dos fogaceiros no segundo golo portista, em que reclamam uma mão de Felipe. Bem no capítulo disciplinar e num fora de jogo bem assinalado a Soares.



"Houve alguma falta de frescura"

Sérgio Conceição ficou satisfeito com o triunfo, mas reconheceu algumas dificuldades no aspeto físico. "Na segunda parte faltou-nos alguma frescura. Defrontámos um adversário difícil, mas acabou por ser uma vitória justa que podia ser com outros números", disse.