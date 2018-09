Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alejandro Valverde sagra-se campeão do mundo de ciclismo de fundo

15:54

O espanhol Alejandro Valverde conquistou este domingo o título mundial de ciclismo de fundo, na cidade austríaca de Innsbruck, impondo-se ao 'sprint' ao francês Romain Bardet, ao canadiano Michael Woods e ao holandês Tom Dumoulin.



O português Rui Costa, campeão do mundo em 2013, terminou a prova no 10.º lugar, a 43 segundos de Valverde, enquanto Nelson Oliveira foi 39.º, a cinco minutos.



Valverde, de 37 anos, sucedeu no historial ao eslovaco Peter Sagan, que tinha vencido os últimos três Mundiais, ao concluir os 252,9 quilómetros da prova em 6:46.41 horas, o mesmo tempo registado pelos companheiros de fuga Bardet, Woods e Dumoulin, segundo, terceiro e quarto classificados, respetivamente.



O vencedor da edição da Volta a Espanha de 2009 chegou ao lugar mais alto do pódio dos Mundiais depois de dois segundos lugares, em 2003 e 2005, e quatro terceiros, em 2006, 2012, 2013 e 2014, tornando-se no quarto espanhol a consegui-lo, depois de Abraham Olano, Igor Astaloa e Oscar Freire, este último por três vezes.