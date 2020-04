Alemanha: Jogadores a trocar de máscara a cada 15 minutos e árbitros a punir abraços na Bundesliga

A Bundesliga deve ser mesmo o primeiro dos principais campeonatos europeus a retomar a atividade. Já foi apontada a data de 9 de maio para o regresso dos jogos, a maioria das equipas treina no campo e, de acordo com o 'Der Spiegel', o Ministro do Trabalho, Hubertus Heil, já terá entregue um documento com algumas normas que será agora estudado pela Federação.De acordo com a publicação germânica, os jogadores deverão usar uma máscara que deverá ser trocada a cada 15 minutos. Nesse período os atletas devem manter uma distância de segurança.Os abraços nos festejos dos golos também são proibidos e os árbitros até poderão agir disciplinarmente nessas situações. Nos próximos dias já devem ser conhecidas todas as regras do regresso que conforme reconhece o CEO da Bundesliga, Christian Seifert, "está tudo nas mãos dos políticos".