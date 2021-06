Alemanha nos oitavos em jogo muito sofrido frente à Hungria

A Hungria foi eliminada do Euro 2020 pela Alemanha, num jogo de muito sofrimento de ambas as partes, que acabou num empate (2-2).

O contra-ataque mortífero que resultou no golo do capitão Ádám Szalai, aos 11’, estremeceu as fundações da seleção alemã, que até então estava a assumir o jogo, não só pela posse de bola como também pelas oportunidades de golo.





Em vantagem, apesar de magra, até ao intervalo, os pupilos de Marco Rossi fecharam-se atrás e os poucos espaços que iam dando aos alemães estes não aproveitavam, como a situação mais gritante: um cabeceamento à trave por parte do defesa Mats Hummels, aos 21 minutos.

O cerco aos húngaros manteve-se por parte da Alemanha, cujos ataques acabavam, na sua maioria, em frustração. Até ao minuto 66: uma saída em falso do guardião Gulácsi, após um livre, deixou a bola na cabeça de Ginter, que desvia para o Havertz fazer o 1-1.



Mas o empate foi sol de pouca dura, pois na imediata saída de bola a Hungria viria a recolocar-se em vantagem. Mais uma vez Szalai na jogada, desta vez a fazer assistência a Schäfer para o 1-2.



O grande jogo defensivo que a Hungria estava a fazer caiu por terra aos 84’, quando a bola, depois de um ressalto, acabou por cair nos pés de Goretzka, que empatou a partida (2-2).