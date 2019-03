Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alemão Deniz Aytekin arbitra jogo entre Benfica e Dinamo Zagreb da Liga Europa

Águias recebem na quinta-feira a partir das 20h00 os croatas, depois de ter perdido por 1-0, na primeira mão.

11:05

O alemão Deniz Aytekin vai arbitrar na quinta-feira o jogo entre Benfica e Dinamo Zagreb, no Estádio da Luz, em Lisboa, da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa em futebol, revelou hoje a UEFA.



Será o segundo jogo do Benfica arbitrado pelo germânico, internacional desde 2011, depois de ter estado na derrota do Benfica no terreno do CSKA Moscovo, por 2-0, na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2017/18.



Esta época, o árbitro esteve nos jogos da Liga dos Campeões entre Zenit São Petersburgo e Molde e Viktoria Plzen e Real Madrid, e na Liga Europa no Osijek-Áustria Viena e no Steaua Bucareste-Lazio.



O Benfica recebe na quinta-feira a partir das 20h00 o Dínamo Zagreb, depois de ter perdido por 1-0 na capital croata, na primeira mão.



No jogo também da Liga Europa entre Villarreal e Zenit (20h00 de Lisboa), em que os espanhóis partem com uma vitória de 3-1 trazida da Rússia, vai estar o árbitro português Artur Soares Dias.



Artur Soares Dias terá como árbitros assistentes Rui Tavares e Paulo Soares.