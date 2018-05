Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Adeptos do Sporting revoltados obrigam a reforço policial na Madeira

Jogadores foram insultados à entrada para o autocarro. Tensão continuou no aeroporto.

13.05.18

A equipa do Sporting não teve vida fácil na Madeira após a derrota com o Marítimo, que fez com que os leões terminassem em 3º lugar no campeonato e, assim, arredados da Liga dos Campeões na próxima época.



Nas imediações do Estádio dos Barreiros, largas dezenas de adeptos esperaram os jogadores leoninos e insultaram-nos à entrada para o autocarro que transporta a equipa.



O incidente motivou mesmo que um cordão policial se formasse para impedir que o referido grupo de adeptos se aproximasse dos atletas.



A maioria seguiu em passo rápido para dentro do autocarro. William, um dos capitães de equipa, ainda parou por alguns momentos e auscultou as queixas que lhes eram dirigidas.



Já no aeroporto da Madeira, a equipa foi recebida por adeptos descontentes que criaram momentos de tensão pouco antes do embarque da equipa num avião com direção a Lisboa.



No estádio dos Barreiros, o Sporting só precisava de ganhar ou de fazer um resultado idêntico ao do Benfica para assegurar o segundo lugar, mas saiu derrotado pelos golos de Joel, aos 31 minutos, e Ghazaryan, aos 90+2, enquanto Bas Dost, aos 32, fez o tento dos 'leões'.