Benfica doa um milhão de euros ao SNS para combater coronavírus

O Benfica revelou esta sexta-feira no seu site que, uma iniciativa conjunta com a Câmara Municipal de Lisboa e a Universidade de Lisboa, vai doar 1 milhão de euros destinado à concretização de uma "grande aquisição de equipamentos médicos, nomeadamente ventiladores, máscaras e outro material de proteção, para oferecer ao Serviço Nacional de Saúde (SNS)"."Na nossa história e na nossa identidade esteve sempre presente um profundo sentido de solidariedade e responsabilidade social. Vivemos, como todo sabemos, um momento de emergência, que de todos nós exige ações e contributos concretos de apoio, sobretudo a quem está na linha da frente do combate a este tão grave flagelo", escrevem os encarnados, no seu site."O Grupo Sport Lisboa e Benfica espera que esta e outras iniciativas da sociedade civil possam ajudar a combater esta terrível calamidade pública e expressa uma forte e sentida palavra de solidariedade a todos os portugueses e um profundo agradecimento a todos os incansáveis profissionais da saúde ou os que diariamente nos asseguram os bens básicos e a segurança", acrescenta o clube da Luz.