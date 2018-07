O jogador vai receber perto de dois milhões de euros.

Bruno Fernandes vai regressar ao Sporting, apurou o CM. O jogador, que rescindiu com o clube de Alvalade, vai ter um aumento de ordenado para regressar.



O avançado tinha rescindido com o clube de Alvalade após o ataque à Academia de Alcochete por cerca de 50 encapuzados e que resultou em agressões físicas a vários jogadores do plantel e equipa técnica.



O regresso de Bruno Fernandes já era esperado por Sousa Cintra.