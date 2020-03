Exame de coronavírus a Jorge Jesus deu positivo. Treinador aguarda contraprova

O exame de coronavírus a Jorge Jesus deu positivo. O treinador aguarda contraprova."O Clube de Regatas do Flamengo informa que os testes para detectar a presença do Covid-19 em atletas, comissão técnica e funcionários do departamento de futebol foram concluídos na tarde desta segunda-feira (16). O clube informa que o treinador Jorge Jesus realizou um primeiro teste para o Covid-19 e o resultado foi um positivo fraco ou inconclusivo. A contraprova do resultado está sendo realizada.O Mister está sob os cuidados do departamento médico do Flamengo e apresenta quadro estável de saúde. A diretoria reitera o compromisso durante a pandemia do Coronavírus e anunciou a suspensão dos treinos da equipe profissional e das categorias de base ao menos por uma semana.Atletas, integrantes do departamento de futebol e comissão técnica testaram negativo para o Covid-19. Vale ressaltar que o departamento de futebol seguirá as orientações do Ministério da Saúde durante a pandemia do Coronavírus", pode ler-se.Os treinos do futebol profissional e de formação do Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, estão suspensos até ao dia 23 de março, devido à pandemia de Covid-19, divulgou o clube brasileiro.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os treinos do futebol profissional e de base estão suspensos até à próxima segunda feira", lê-se na conta oficial do Twitter do emblema 'canarinho', campeão brasileiro e da Taça dos Libertadores.

Isto, no mesmo dia em que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) suspendeu o 'Carioca' durante 15 dias.

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, após mais de três horas de reunião com os clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca e o Sindicato dos Atletas e de Treinadores, a competição está paralisada por 15 dias por causa da pandemia do coronavírus", comunicou a FERJ.