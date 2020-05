Cristiano Ronaldo já deixou a ilha da Madeira, onde se encontrava em confinamento há mais de um mês com a família, para rumar a Itália, onde deverá retomar em breve os treinos de futebol da Juventus.O jato privado do craque português aterrou na ilha na tarde desta segunda-feira, no Aeroporto Cristiano Ronaldo, e partiu ao final do dia.Recorde-se que o internacional português chegou à ilha que o viu nascer a 9 de março para cumprir o confinamento exigido.