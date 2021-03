O jogador do Sporting, Antunes testou positivo à Covid-19 esta quinta-feira.Matheus Nunes, que faz parte da equipa dos leões também está infetado com a Covid-19, segundo informação divulgada esta quarta-feira.O Sporting tem encontro marcado com o V. Guimarães, da Liga NOS, no sábado e já conta com duas baixas no plantel.