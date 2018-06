Jorge Jesus já assinou pelo Al-Hilal

Clube saudita anunciou contratação do treinador nas redes sociais.

22:20

É oficial. Jorge Jesus deixou de ser treinador do Sporting e foi apresentado no clube saudita Al-Hilal, esta terça-feira.Segundo avançam os media árabes, Jesus terá assinado um contrato de um ano com mais uma temporada de opção.Nas redes sociais, o clube partilhou um vídeo a dizer "Bem-vindo", com imagens de Portugal.Também já circulam imagens do momento em que Jesus e os responsáveis pelo clube saudita apertam as mãos, em sinal de négocio fechado. No final, Jesus elogia a força do dirigente saudita que o saúda com uma palmada nas costas e lhe diz que "deve estar orgulhoso de estar no Al-Hilal".Jorge Jesus, que tinha mais um ano de contrato com os 'leões', venceu uma Supertaça e uma Taça da Liga nos seus três anos ao comando do clube de Alvalade.Em atualização