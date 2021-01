Jorge Jesus realiza testes médicos por suspeita de infeção respiratória

O Benfica informou que Jorge Jesus tem estado a fazer testes médicos por "suspeita de infeção respiratória cuja origem está nesta altura a ser despistada".O Benfica informa que o seu treinador Jorge Jesus tem estado ao longo do dia de hoje a realizar testes médicos.Em causa, uma suspeita de infeção respiratória cuja origem está nesta altura a ser despistada.O Benfica esclarece que a situação não é grave, porém, obriga ao cancelamento da conferência de imprensa marcada para hoje, de antevisão ao jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.O Benfica remete para as próximas horas novas informações sobre este assunto e pede que, até lá, seja respeitada a privacidade do treinador.