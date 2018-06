Notícia foi avançada este sábado no programa Liga D'Ouro.

30.06.18

José Peseiro é o próximo treinador do Sporting, sabe o Correio da Manhã.



A notícia foi avançada este sábado no programa Liga D'Ouro, da CMTV.



Sabe o CM que Peseiro vai ser apresentado na segunda-feira por Sousa Cintra e deverá assinar um ano de contrato, com mais um ano de opção.



Técnico de 58 anos já tinha passado pelo clube leonino entre 2004 e 2006 e levou o Sporting à final da Taça UEFA em 2004/05. Para além disso, foi ainda finalista vencido da Taça de Portugal ao serviço do FC Porto em 2015/16.



Mais recentemente, orientou o Vitória de Guimarães nos últimos meses da temporada passada.



Peseiro chega a Alvalade depois da comissão de Gestão ter rescindido com Siniša Mihajlovic, contratado por Bruno de Carvalho.



