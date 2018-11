Medidas de coação de Bruno de Carvalho e Mustafá só serão conhecidas amanhã

Ex-presidente do Sporting e cabecilha da Juve Leo vão voltar a ser ouvidos esta quinta-feira.

20:28

As medidas de coação de Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, e Mustafá, cabecilha da Juve Leo, vão ser apenas conhecidas esta quinta-feira, pelas 10 horas da manhã. O ex-presidente leonino e Mustafá foram interrogados durante a tarde desta quarta-feira no Tribunal do Barreiro após terem sido detidos no passado domingo.

A acusação do Ministério Público contra os 40 suspeitos da invasão à Academia de Alcochete, a 15 de maio, já ficou concluída e aponta para 57 crimes de responsabilidade de cada arguido, com exceção de Bruno de Carvalho, Mustafá, e Bruno Jacinto, funcionário do clube leonino.



"A leitura da decisão de aplicação das medidas de coação, porque se reveste de complexidade e obriga a uma ponderação que não se compadece com o facto de o tribunal se encontrar, há mais de seis horas, debruçado sobre a matéria em causa e pretende, agora como em todos os casos, decidir em consciência com base na matéria de facto e de direito aplicável, com o assentimento de todos os presentes", pode ler-se no comunicado divulgado pelo Juízo de Instrução Criminal do Barreiro.

Os dois suspeitos são considerados os mentores do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, e juntam-se assim na cadeia aos outros 38 suspeitos do crime.