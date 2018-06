Megaoperação da PJ visa Turismo do Porto e Norte de Portugal

Investigação visa dezenas de outras empresas públicas, como câmaras municipais. Buscas passaram pelas SAD do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães.

18:48

A Polícia Judiciária do Porto está a levar a cabo dezenas de buscas a entidades e empresas que nos últimos anos celebraram contratos com a Turismo do Porto e Norte de Portugal.

O CM sabe que as buscas, em que estão envolvidos 150 inspetores da PJ, passaram pelas SAD do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães. Em causa estão alegados esquemas de corrupção nos patrocínios celebrados pela entidade gerida por Melchior Moreira a estes dois clubes desportivos

A investigação terá visado dezenas de outras empresas públicas, como Câmaras Municipais.