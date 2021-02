O jogador Paulinho vai integrar a equipa do Sporting por 13 milhões de euros e vai ser esta segunda-feira esperado em Alvalade para assinar contrato.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, Borja e Sporar também estão envolvidos no negócio. Borja vai para o Sp. Braga a título definitivo, Sporar vai por empréstimo. Sporting vai pagar totalidade do salário de Sporar, sabe o CM.

