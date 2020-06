Pinto da Costa após reeleição: "É sinal de que ainda sou útil ao FC Porto"

17 de abril de 1982, avançou o Porto Canal."Não houve perigo de contágio (de covid-19), as pessoas foram exemplares nestas eleições", começa por dizer o presidente.O Sérgio Conceição continuaria a ser treinador do FC Porto independentemente do resultado destas eleições, explicou Pinto da Costa, afirmando que confia no técnico e ele em si.Quando questionado com o facto de ter mais votos nestas eleições do que nas anteriores, Pinto da Costa afirma:"Se analisarmos com seriedade, isto é surpreendente porque ao fim de 38 anos, com a situação difícil que clube e o país atravessa, com notícias escandalosas que fizeram para me atingir (...) significa que ainda sou útil ao FC Porto".O segundo dia das eleições do FC Porto decorreu este domingo no Dragão Arena e 8.480 pessoas votaram, batendo o recorde do século.Eram quatro as listas na competição por um lugar na direção do clube: a lista A, liderada por Pinto da Costa, a lista B, encabeçada por Nuno Lobo, a lista C, de José Fernando Rio, e a lista D, que se candidatava apenas ao Conselho Superior, liderada por Miguel Brás da Cunha.Em atualização