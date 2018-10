Sporting arrisca pagar milhões a jogadores que rescindiram

Todos os pormenores às 21h45 no programa ‘Liga D’Ouro’, da CMTV.

Por Tânia Laranjo | 21:39

As negociações do Sporting com o Atlético de Madrid e o Wolverhampton por Gelson Martins e Rui Patrício estão em risco. O envolvimento de um funcionario do clube no ataque a Alcochete dá razão aos jogadores que invocaram justa causa.

O simples conhecimento da estrutura leonina do ataque de Alcochete dá razão aos jogadores que exigem que o Sporting lhes pague os salários até ao final do contrato.

Os verdes e brancos arriscam-se a não receber qualquer quantia destes clubes e ainda podem ter de indemnizar os atletas.



